Gf Vip 6 LIVE: il vippone abbandona tra le lacrime. L’opinionista si sfoga (Di martedì 1 febbraio 2022) La puntata del Gf Vip 6 si infiamma sempre più. Tra le due coinquiline la situazione si fa sempre più infuocata. L’attore mette fuoco e non calma le cose. L’inquilino… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 1 febbraio 2022) La puntata del Gf Vip 6 si infiamma sempre più. Tra le due coinquiline la situazione si fa sempre più infuocata. L’attore mette fuoco e non calma le cose. L’inquilino… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

CIAfra73 : Live 31 gennaio 2022 · #GFVip, trentanovesima puntata. Il #GrandeFratelloVip 6 è condotto da Alfonso Signorini, i... - liberamenteare1 : RT @Simone65225587: Entra nella mia camera da letto..... Live solo su istagram @ladyice080official O seguimi sul mio canale vip Link in b… - acercvtini : Raga ma ci saranno anche i biglietti vip o no? Non posso seguire ora la live - Simone65225587 : Entra nella mia camera da letto..... Live solo su istagram @ladyice080official O seguimi sul mio canale vip Link… -