Gevi Napoli Basket | ritorno alla vittoria contro Trieste | 89-82

(Di martedì 1 febbraio 2022) Preziosissimo successo al PalaBarbuto per lache ha sconfitto l’Allianzper 89-82. Coach Sacripanti: “importantissima, pubblico decisivo”. Torna al successo lache supera al PalaBarbuto l’Allianzper 89 ad 82, nella gara valevole per la diciottesima giornata di Campionato, sponsorizzata Ames Group. Markies McDuffie, con 22

, 31 gennaio 2022 " Si chiude con il successo ottenuto dallaa spese dell' Allianz Trieste il diciottesimo turno della Serie A di basket : una vittoria molto pesante quella ottenuta dagli uomini di coach Sacripanti, che hanno piegato i giuliani 89 - ...Il video con gli highlights diBasket- Allianz Pallacanestro Trieste 89 - 82 , sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A1 2021/2022 . I padroni di casa tornano al successo dopo cinque ...Dopo una serie di sconfitte la Gevi Napoli basket ieri sera, anche se con il batticuore, ha vinto contro Trieste con il punteggio di 89-82. Nell’ultimo quarto gli ospiti sono stati avanti di 6 punti, ...Ciani: “È evidente che i primi 2 quarti li abbia giocati meglio da Napoli, e che in certi momenti abbia anche dominato, in altri meno. Cadenze, ritmi e cifre statistiche sono nella prima metà della ...