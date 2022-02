Georgina Rodriguez in bikini | “Ecco perché Ronaldo si è innamorato di me”

(Di martedì 1 febbraio 2022) “In paradiso” scrivepostando gli scatti dalla spiaggia di Dubai. In dolce attesa di due gemelli da Cristianola modella posa inmostrando orgogliosa le sue curve. Ha appena festeggiato i suoi 28 anni con un party organizzato dal calciatore e che l’ha resa immensamente felice. La ex commessa vive come in un sogno e racconta: “So cosa vuol dire avere niente e so cosa significa avere tutto”. Da poco è uscita una serie che racconta la sua vita, prima e dopo l’incontro con CR7. “E’ comparso un uomo bellissimo, alto quasi due metri, accompagnato da un bambino e da un gruppo di amici. Ho cominciato a sentire le farfalle nello stomaco, pensavo ‘Che mi succede?’” ha dettoricordando il colpo di fulmine per il calciatore. Lalavorava in una ...

Advertising

sportface2016 : Cristiano #Ronaldo e i malumori al #ManchesterUnited, #Georgina lo spalleggia: 'Amavo vivere a Torino...' - gossipblogit : Georgina Rodriguez: “Quando io e Ronaldo ci siamo visti la prima volta…” - zazoomblog : Georgina Rodriguez è sempre impeccabile ma l’avete mai vista struccata? Eccola qui - #Georgina #Rodriguez #sempre - infoitsport : Georgina Rodriguez, l’hamburger senza carne: ecco cosa ci sarà nel suo panino - infoitsport : Tutte le case di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez viste nella serie Netflix Soy Georgina -

Ultime Notizie dalla rete : Georgina Rodriguez

, Cristiano Ronaldo e i quattro figli si stanno godendo una vacanza a Dubai, all'insegna del relax e del lusso. L'influencer, in dolce attesa di due gemelli, ha pubblicato alcune ...... Alana , Mateo ed Eva e alla compagna, incinta di due maschietti. Bellissimi e felici, tutti i componenti della grande famiglia posano sulla spiaggia, durante un momento di relax ...GEORGINA RODRIGUEZ is fronting her own documentary series titled I Am Georgina and it explores her personal life. How many children does she have?GEORGINA RODRIGUEZ has responded to an attack by her secret stepsister with a withering social media put-down. Cristiano Ronaldo’s stunning partner faced fresh criticism at the weekend from ...