Gemma Galgani al vetriolo contro Nadia | ecco cosa è successo

Advertising

IsaeChia : #UominieDonne, Isabella Ricci svela quando Maria De Filippi è cambiata nei suoi confronti, poi racconta un aneddoto… - marco_strepa : Farsi consolare da Gemma Galgani dopo un pianto d’amore #uominiedonne - LadyNews_ : #UominieDonne, #TinaCipollari contro #GemmaGalgani: 'Sei la barzelletta d'Italia' - infoitcultura : Uomini e donne: anticipazioni oggi. Gemma Galgani lasciata di nuovo - infoitcultura : “Mi ha rovinato la vita”. Gemma Galgani, il duro sfogo su “Uomini e Donne” -

Ultime Notizie dalla rete : Gemma Galgani

Tina a Uomini e Donne riprendeche è corsa in soccorso di Ida scoppiata in lacrime. La dama ha avuto una crisi nel tornare a parlare dell'ex Riccardo e laè subito andata ad abbracciarla per confortarla. Tina, che era ...Difatti quest'ultima, per via del suo fascino e della sua intelligenza, è diventata ben presto la rivale giurata di. Oggi Isabella Ricci , dopo aver abbandonato il programma per ...L'ex dama del Trono Over si sfoga ancora parlando dei 'patimenti' vissuti nello studio di Canale 5 e si percepisce la sua delusione per il mancato sostegno di Maria; confessa inoltre di aver ricevuto ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Cronaca ...