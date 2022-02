Franca Sozzani | vita e carriera della regina della moda

(Di martedì 1 febbraio 2022) Onde preraffaellite, carattere d’acciaio,ha rivoluzionato il mondoe dei giornali come pochi altri. Con un intuito formidabile, una passione fortissima per la fotografia, era capace di fiutare il talento a chilometri di distanza. Ha lanciato fotografi del calibro di Steven Meisel e Mario Testino, Paolo Roversi, Bruce Weber, Peter Lindbergh.privatanasce a Mantova il 20 gennaio 1950 da famiglia borghese. Suo padre è un ingegnere industriale, sua madre casalinga. Ha una sorella maggiore, Carla, appassionata dicome lei che fonderà il famoso concept store a Milano, 10 Corso Como.frequenta le Marcelline e all’Università studia Lettere e ...

