Fortnite 19 20 | Tutte le novità del nuovo aggiornamento

(Di martedì 1 febbraio 2022)si aggiorna quest’oggi alla versione 19.20, patch che aggiunge diversetra sfide, ricompense da sbloccare, oggetti cosmetici, unPOI ed altro ancora che vi riassumiamo a seguire.ledella patch 19.20 Nuove Stringhe “Terra alle rovine”“Pietra del raccolto dal tempio, dalle rovine o dal tempio diroccato”“Ehi, paradigma. Quindi, um, finora mi sono astenuto dall’infliggere un senso di colpa su di te come faceva mia madre, cosa che dovresti apprezzare,” Nuove sfide Fondazione (per lo sblocco di Skin e oggetti) Settimane 9 e 10 LTM Incontri Ravvicinati Haven (pe rlo sblocco delle maschere) Nuovi oggetti cosmetici Skin Regina di Cuori tratta dal sondaggio Bundle ed oggetti datati aggiornati 6 Skin SEGRETE ancora criptate Oggetti per le nuove FNCS ...