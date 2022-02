Formula 1 - La nuova Ferrari si chiamerà F1-75

(Di martedì 1 febbraio 2022) La Scuderiaha scelto il nome per lamonoposto che prenderà parte al Mondiale di1 2022: siF1-75. Nome celebrativo. Il nome della monoposto celebra i 75 anni della: a Maranello, il 12 marzo del 1947, Enzoaccendeva per la prima volta il motore della 125 S. Lamonoposto di1 sarà presentata il prossimo 17 febbraio e sarà poi affidata a Charles Leclerc e Carlos Sainz. Le parole di Elkann. In un breve comunicato con il quale è stato annunciato il nome, il presidente John Elkann ha commentato: "La1, con il suo spirito di competizione e innovazione, è sempre stata fondamentale per lae ha avuto un ruolo guida nello sviluppo delle nostre auto ...

Advertising

Anto_Giovinazzi : Nuovo campionato, nuova macchina, nuove sfide, stessa voglia di mettermi alla prova e dare il meglio ? . New formul… - flamminiog : RT @Eurosport_IT: Ecco il nome della nuova Ferrari! ???? #Formula1 | #F1 | #Ferrari - enon_2019 : RT @Eurosport_IT: Ecco il nome della nuova Ferrari! ???? #Formula1 | #F1 | #Ferrari - Eurosport_IT : Ecco il nome della nuova Ferrari! ???? #Formula1 | #F1 | #Ferrari - Luxgraph : F1: la nuova monoposto Ferrari si chiamerà F1-75 -

Ultime Notizie dalla rete : Formula nuova

La monoposto che la Scuderia schiererà nel Campionato di1 2022 si chiamerà F1 - 75. La sessantottesima vettura costruita dalla Ferrari per la1 unisce il nome della categoria al numero 75 che fa riferimento all'anniversario che nel 2022 celebra l'azienda. Proprio a Maranello, infatti, il 12 marzo 1947 Enzo Ferrari accendeva per la ..."Quest'anno festeggiamo il 75° anniversario dell'azienda" "La1, con il suo spirito di competizione e innovazione, è sempre stata fondamentale per la Ferrari e ha avuto un ruolo guida nello ...La Lazio non sarà orfana del vice Immobile, visto che a rimpiazzare il partito Vedat Muriqi arriva Jovane Cabral, ex Sporting Lisbona.Televisione Il nuovo digitale terrestre Spettacolo People Cultura Showbiz Look da Vip Grande Fratello Vip 2021 Venezia 78 Festival di Cannes 74 Addio a Raffaella Carrà Addio Franco Battiato Speciale ...