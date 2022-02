Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Flashdance e Urban Cowboy: Paramount+ al lavoro sulle due serie -

Ultime Notizie dalla rete : Flashdance Urban

UrbanPost

Cowboy diventeranno due serie tv destinate agli schermi di Paramount+. I due progetti sono stati annunciati dai responsabili della piattaforma di streaming che sembrano intenzionati ...Cowboy diventeranno due serie tv destinate agli schermi di Paramount+. I due progetti sono stati annunciati dai responsabili della piattaforma di streaming che sembrano intenzionati ...Paramount+ is heading to the honky tonk. The streamer has put a series adaptation of John Travolta and Debra Winger feature film Urban Cowboy in development. More from Deadline 'Flashdance': Justin ...Paramount+ is doubling down on its ’80s nostalgia, announcing a new series based on the John Travolta film “Urban Cowboy” and setting a director and writer for its upcoming new take on “Flashdance.” ...