Fittizi crediti d' imposta da bonus facciate | sequestrati 103 milioni di euro

Advertising

GDF : #GDF #PERUGIA ha sequestrato oltre 103 milioni di euro nei confronti di società e persone fisiche che hanno usufrui… - loki_00000 : RT @GDF: #GDF #PERUGIA ha sequestrato oltre 103 milioni di euro nei confronti di società e persone fisiche che hanno usufruito di fittizi #… - Ansa_Umbria : Partita da società commercio veicoli indagine crediti fittizi - Umbria - - TrgMedia : Sequestro da 103 milioni euro per fittizi crediti d'imposta eseguito dalla guardia di finanza di Perugia… - Ansa_Umbria : Sequestro da 103 milioni euro per fittizi crediti d'imposta -

Ultime Notizie dalla rete : Fittizi crediti

ANSA Nuova Europa

... previste dalla legislazione emergenziale, sotto forma didi imposta cedibili a terzi, originariamente, senza limitazione alcuna, attraverso una piattaforma informatica predisposta dall'...La Guardia di finanza di Perugia ha sequestrato 103 milioni di euro a società e persone fisiche che avrebbero usufruito did'impostaper ottenere bonus edilizi di cui non avrebbero avuto diritto. Sono numerose le pratiche passate al setaccio dalle Fiamme gialle, durante l'indagine. abr/gtr Sponsor300 i soggetti individuati in tutta Italia, che avevano portato in compensazione crediti fittizi. 56 di essi, oltre a ricevere le sanzioni previste, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria, per ...(LaPresse) La Guardia di Finanza di Perugia ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 103 milioni di euro ...