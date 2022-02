Fisco, con il via libera del Garante privacy (e i traguardi del Pnrr da raggiungere) si apre la partita dell’incrocio dei dati per scovare gli evasori (Di martedì 1 febbraio 2022) In mezzo ci sono stati la pandemia e il varo del Recovery plan, che prevede ambiziosi obiettivi e target per quanto riguarda la riduzione dell’evasione fiscale. En passant è stato pure rinnovato il collegio del Garante privacy, ora guidato da Pasquale Stanzione. Così, a due anni dall’inserimento della norma nella legge di Bilancio 2020, l’authority ha dato via libera allo schema di decreto che regola l’utilizzo delle informazioni contenute nell’archivio dei rapporti finanziari e nelle altre banche dati a disposizione delle Entrate per individuare i contribuenti da sottoporre a controlli in quanto presentano “sintomi” di scarsa fedeltà tributaria. Il parere, datato 22 dicembre, è stato reso noto a fine gennaio. Un assist indispensabile per il governo: il cronoprogramma del Pnrr – su cui mercoledì, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) In mezzo ci sono stati la pandemia e il varo del Recovery plan, che prevede ambiziosi obiettivi e target per quanto riguarda la riduzione dell’evasione fiscale. En passant è stato pure rinnovato il collegio del, ora guidato da Pasquale Stanzione. Così, a due anni dall’inserimento della norma nella legge di Bilancio 2020, l’authority ha dato viaallo schema di decreto che regola l’utilizzo delle informazioni contenute nell’archivio dei rapporti finanziari e nelle altre banchea disposizione delle Entrate per individuare i contribuenti da sottoporre a controlli in quanto presentano “sintomi” di scarsa fedeltà tributaria. Il parere, datato 22 dicembre, è stato reso noto a fine gennaio. Un assist indispensabile per il governo: il cronoprogramma del– su cui mercoledì, ...

