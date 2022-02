Fiorentina | nei prossimi giorni Pulgar andrà al Galatasaray

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lapotrebbe cedereal Galatasary: il cileno neivolerà in Turchia per firmare l’accordo Neipotrebbe definirsi la cessione Erikal. Il centrocampista della, impegnato nelle qualificazioni Mondiali con la sua Nazionale, volerà neiin Turchia. Il mercato in Turchia è aperto fino all’8 febbraio, dunque, la cessione deve essere ratificata entra la suddetta data. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

_Morik92_ : Ha ringraziato la #Fiorentina, il mister Italiano e Prandelli, ha sottolineato l'accoglienza dei tifosi e del club,… - Angelo_cobalto : RT @_Morik92_: Ha ringraziato la #Fiorentina, il mister Italiano e Prandelli, ha sottolineato l'accoglienza dei tifosi e del club, ha spieg… - patriccia66 : RT @_Morik92_: Ha ringraziato la #Fiorentina, il mister Italiano e Prandelli, ha sottolineato l'accoglienza dei tifosi e del club, ha spieg… - violamad79 : Quanti falsi tifosi ho bloccato nei commenti sotto al post ufficiale della Fiorentina con il link alle parole di Ro… - psichedelia95 : RT @_Morik92_: Ha ringraziato la #Fiorentina, il mister Italiano e Prandelli, ha sottolineato l'accoglienza dei tifosi e del club, ha spieg… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina nei

... Piero, tifoso viola), non perda mai di vista, ma proprio mai, nemmenomomenti di difficoltà o ... Tifocome il nonno, e non essere romanista o laziale, già questo, a Roma fa strano. A mia ...mesi scorsi il nome di Lorenzo Tobia Marcucci era stato nuovamente affiancato a quello del ... che ha frequentato l'Universitàe che lavora per il brand Guidi. Tuttavia, il settimanale ...Il presidente della Fiorentina ha atteso la fine della sessione invernale di calcio mercato per tornare a parlare del caso Vlahovic. La reazione avuta dai tifosi viola e le offese nei suoi confronti ...La cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus per 70 milioni più 10 di bonus, non ha lasciato indifferente Firenze nei confronti dell'operato del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso.