Fiorentina, con 20 euro Vlahovic cancellato dalle maglie: l'iniziativa (Di martedì 1 febbraio 2022) Per sopperire all'addio di Vlahovic, la Fiorentina ha deciso di venire incontro ai tifosi viola Come riferito da La Repubblica, in casa Fiorentina è ancora cocente la delusione per il passaggio di Dusan Vlahovic alla Juve, avvenuto negli ultimi giorni del mercato di gennaio. Ecco quindi l'iniziativa del club viola per i propri tifosi. Per 20 euro, la Fiorentina farà rimuovere il nome dell'attaccante serbo dalle maglie acquistate, consentendo poi di rimpiazzarlo con quello di un altro calciatore come, ad esempio, il brasiliano Cabral. L'articolo proviene da Calcio News 24.

