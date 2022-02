Fiorentina | cancellare il nome Vlahovic dalle maglie costa 20 euro

(Di martedì 1 febbraio 2022) Laconcede la possibilità ai tifosi diildi Dusanacquistate col numero 9. Con 20, i tifosi che in questi mesi avevano acquistato la maglia del bomber serbo, possono procedere con una modifica con il nuovo, come quello di Arthur Cabral, approdato dal Basilea. Qualcuno ha già usufruito di questa possibilità, c’è da scommettere che dopo quanto successo, non sarà l’unico. A riportarlo è La Repubblica sul proprio sito. SportFace.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Fiorentina, cancellare Vlahovic dalle maglie costa 20 euro: allo store si può sostituire con Cabral -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina cancellare

Sportface.it

E di conseguenzadalla mente dei tifosi dellal'ennesimo, incredibile tradimento. Dopo gli immediati ...... sotto lo sguardo vigile di Vincenzo Montella, non è sufficiente ale perplessità sull'... Il capitano dellanon ha avuto contatti con i compagni ma non si sa mai. Il presidente ...Il calciomercato si è appena concluso e senza dubbio il colpo più importante è quello che ha visto Dusan Vlahovic andare dalla Fiorentina alla Juventus. Un affare che non è stato digerito dai tifosi ...La prima firma de Il Corriere Fiorentino Sandro Picchi, nel suo consueto editoriale del lunedì, ha analizzato la situazione relativa alla partenza di Vlahovic e al momento attuale in ...