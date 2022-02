Fiorello e la presa in giro dei complottisti No Vax: "Il braccio va da solo! È il microchip!" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un monologo pieno di ironia sul periodo vissuto in questi due anni di pandemia, quello di Fiorello, dal suo inizio, con look da 007 ma armato della pistola-termoscanner, fino al palco quando ha salutato il pubblico: "Quanto mi siete mancati - ha detto Fiorello - "Qui per la terza volta, sono la vostra terza doe, il booster dell'intrattenimento" dice lo showman che tra una gag e l'altra ha lancito una stoccata verso i complottisti che non credono all'efficacia del vaccino, quando all'improvviso ha mimato d'avere il braccio chesi muoveva da solo che cercava di toccare le parti intime di Amades al quale ha detto "E' il vaccino! è il microchop, non sono io, è il grafene, sono i poteri forti" alludento alle più note teorie dei novax. Leggi su lastampa (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un monologo pieno di ironia sul periodo vissuto in questi due anni di pandemia, quello di, dal suo inizio, con look da 007 ma armato della pistola-termoscanner, fino al palco quando ha salutato il pubblico: "Quanto mi siete mancati - ha detto- "Qui per la terza volta, sono la vostra terza doe, il booster dell'intrattenimento" dice lo showman che tra una gag e l'altra ha lancito una stoccata verso iche non credono all'efficacia del vaccino, quando all'improvviso ha mimato d'avere ilchesi muoveva da solo che cercava di toccare le parti intime di Amades al quale ha detto "E' il vaccino! è il microchop, non sono io, è il grafene, sono i poteri forti" alludento alle più note teorie dei novax.

