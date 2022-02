Finte malattie e minacce: avvocato truffato per un milione (Di martedì 1 febbraio 2022) Hanno ottenuto un milione di euro dal loro ex avvocato ultrasettantenne fingendo di aver bisogno di soldi per pagare cure mediche sperimentali salva-vita Leggi su ilgiornale (Di martedì 1 febbraio 2022) Hanno ottenuto undi euro dal loro exultrasettantenne fingendo di aver bisogno di soldi per pagare cure mediche sperimentali salva-vita

Advertising

Bontix92 : @m_sourpatch Finte gravidanze e finte malattie? ?? - m_sourpatch : Riflettevo che negli ultimi anni ho davvero avuto tanta sfortuna in amicizia. Per fortuna sono oltre la fase 'è col… - BerlusKKKiller : #NINODIMATTEO SAREBBE IL MIGLIORE NOME PER IL QUIRINALE! IL MEGLIO (APPENA POI PORREI #NICOLAGRATTERI, #ROSYBINDI,… -