“Fine stato emergenza? Oggi i dati ci confortano ma urge però aggiornare il piano pandemico per il futuro”, avverte Pregliasco (Di martedì 1 febbraio 2022) Il primo segnale confortante rispetto alla situazione Covid nel Paese, è legato a quanto emerso dal Cdm di ieri, a termine del quale è stato annunciato che dal 1 febbraio cambieranno molte cose e che, addirittura, ci si avvierà alla cancellazione dell’obbligo di mascherina all’aperto. Una situazione che di fatto, concorre anche alla cessazione dello stato di emergenza, la cui scadenza è fissata per il 31 gennaio. Pregliasco: “I dati di Oggi ci possono confortare, in questo senso ed è anche una decisione che ha un aspetto simbolico” Ed il fatto che, ‘se’ le cose continueranno ad andare così, difficilmente il governo dovrebbe prorogarlo, viene in parte confermato anche da un personaggio in questo autorevole, essendo un membro interno al Cts, come Fabrizio Pregliasco. “I ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 febbraio 2022) Il primo segnale confortante rispetto alla situazione Covid nel Paese, è legato a quanto emerso dal Cdm di ieri, a termine del quale èannunciato che dal 1 febbraio cambieranno molte cose e che, addirittura, ci si avvierà alla cancellazione dell’obbligo di mascherina all’aperto. Una situazione che di fatto, concorre anche alla cessazione dellodi, la cui scadenza è fissata per il 31 gennaio.: “Idici possono confortare, in questo senso ed è anche una decisione che ha un aspetto simbolico” Ed il fatto che, ‘se’ le cose continueranno ad andare così, difficilmente il governo dovrebbe prorogarlo, viene in parte confermato anche da un personaggio in questo autorevole, essendo un membro interno al Cts, come Fabrizio. “I ...

