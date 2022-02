Filippo Ganna lavora da leader: “Avrò carta bianca, con la squadra a disposizione. Farò meno pista” (Di martedì 1 febbraio 2022) Filippo Ganna si sta preparando per il suo debutto stagionale. Il Campione del Mondo a cronometro sarà protagonista all’Etoile de Besseges, in programma da domani a domenica sulle strade di Francia. Il piemontese ha vinto due tappe nella passata edizione di questa kermesse e cercherà di ben figurare, con l’obiettivo di scaldare le gambe in vista del prosieguo della stagione. Il Campione Olimpico nell’inseguimento a squadre su pista ha già messo nel mirino i primi appuntamenti dell’annata agonistica, tra cui la Milano-Sanremo (19 marzo) e la Parigi-Roubaix (17 aprile). Spesso si è detto che la Ineos Grenadiers concede poco spazio da leader a Filippo Ganna e l’azzurro ha rivelato che ci saranno dei cambiamenti importanti nei prossimi mesi: “Quest’anno Avrò pure io le mie ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022)si sta preparando per il suo debutto stagionale. Il Campione del Mondo a cronometro sarà protagonista all’Etoile de Besseges, in programma da domani a domenica sulle strade di Francia. Il piemontese ha vinto due tappe nella passata edizione di questa kermesse e cercherà di ben figurare, con l’obiettivo di scaldare le gambe in vista del prosieguo della stagione. Il Campione Olimpico nell’inseguimento a squadre suha già messo nel mirino i primi appuntamenti dell’annata agonistica, tra cui la Milano-Sanremo (19 marzo) e la Parigi-Roubaix (17 aprile). Spesso si è detto che la Ineos Grenadiers concede poco spazio dae l’azzurro ha rivelato che ci saranno dei cambiamenti importanti nei prossimi mesi: “Quest’annopure io le mie ...

