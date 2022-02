FIFA 22 POTM SERIE A Gennaio | RASPADORI – Soluzioni SBC

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : FIFA POTM

FUT Universe

E’ GIACOMO RASPADORI il POTM di gennaio della Serie A, il quarto della storia di FIFA! L’attaccante del Sassuolo si è infatti aggiudicato il premio come giocatore del mese del campionato italiano ...To complete this SBC, FIFA players will need to complete just one starting lineup. This lineup, set to the 4-1-4-1 formation, must meet the following requirements: This SBC should cost around 20,000 ...