FI | Massaro-Benvenuti | Malagrotta | chiarire su interventi

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 febbraio 2022) Roma – “Vorremmo conoscere dall’attuale amministrazione Gualtieri esattamente cosa prevede l’intervento con i 250 milioni, reperiti dai fondi pubblici, sulla discarica di.” “Così da comprendere il reale futuro di quel territorio che dopo aver ospitato per quarant’anni la discarica più grande d’Europa deve poter avere un reale e complessivo programma di riqualificazione ambientale”. Così in una nota congiunta Pietrangelo, Capogruppo di Forza Italia del Municipio XII e Vice Coordinatore Romano del partito, e Piergiorgio, Responsabile per Roma della Consulta Ambiente e Rifiuti di Forza Italia. “Vorremmo esattamente conoscere il progetto di “capping” ed il piano dei lavori, compresi i tempi di realizzazione, circa la copertura dell’invaso dell’ex discarica con previste 300mila tonnellate di materiale di scarto ...