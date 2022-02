Festival di Sanremo | Ornella Muti protagonista della prima polemica social

Advertising

CremoniniCesare : Sarò ospite del Festival di Sanremo nella serata di giovedì 3 febbraio. ?????? Sono molto felice di condividere il pal… - Greenpeace_ITA : ????#Sanremo2022, ENI tra gli sponsor del festival: il greenwashing inquina anche la canzone italiana! Qui vi spieghi… - Raiofficialnews : ?? La conferenza stampa di #Sanremo2022 ?? - Bergamonews : @morandi_g , Achille Lauro, Massimo Ranieri... la prima serata del Festival di #Sanremo2022 - BergamoNews - antonella41188 : Che la settimana Santa abbia inizio buon festival di Sanremo a tutti, specialmente a te orgoglio nostro noi siamo t… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Sanremo

Dal 1° al 5 febbraio Amadeus sarà al timone della settantaduesima edizione deldi. Quest'anno venticinque artisti saliranno sul palco del Teatro Ariston per cercare di portare a casa la vittoria finale, conquista nel 2021 dai Mäneskin con il travolgente brano ...Quella che si rinnova aè una rivalità cresciuta negli anni di Canzonissima: 'Ci piaceva di più delperché durava tre mesi, ci faceva cantare più brani' (Ranieri). 'Un anno vincevo ...Come previsto dal decreto 'Festività', approvato dal Consiglio dei ministri per evitare il rischio assembramenti durante Natale e Capodanno in piena quarta ondata Covid, il Green pass viene ridotto da ...Mercoledì 2 febbraio 2022 la seconda serata del Festival di Sanremo: ecco cantanti e ospiti (e la co-conduttrice). Seconda serata di Sanremo, quella di mercoledì 2 febbraio, che porterà sul palco la ...