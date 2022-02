Festival di Sanremo, omaggio a Franco Battiato: il testo de La Cura, la malattia e la morte (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Festival di Sanremo omaggia Franco Battiato e una delle su canzoni più amate: La Cura. Nel teatro dell’Ariston viene infatti proiettato il video dell’esibizione del cantante a Sanremo 2007, durante il quale si esibì in compagnia dell’orchestra. Il cantante se ne è andato a maggio 2021, lasciando un grande vuoto nel panorama musicale italiano. Franco Battiato e La Cura: il testo del brano omaggiato al Festival di Sanremo Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrieDai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua viaDalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempoDai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d’umoreDalle ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ildiomaggiae una delle su canzoni più amate: La. Nel teatro dell’Ariston viene infatti proiettato il video dell’esibizione del cantante a2007, durante il quale si esibì in compagnia dell’orchestra. Il cantante se ne è andato a maggio 2021, lasciando un grande vuoto nel panorama musicale italiano.e La: ildel brano omaggiato aldiTi proteggerò dalle paure delle ipocondrieDai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua viaDalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempoDai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d’umoreDalle ...

