Festival di Sanremo: l’emozione di Amadeus per il pubblico in sala. Achille Lauro rompe il ghiaccio e poi arriva Morandi - Segui la diretta web (Di martedì 1 febbraio 2022) Dodici Artisti in gara, il ritorno dei Maneskin, la dance dei Meduza, la sorpresa Matteo Berrettini e naturalmente Fiorello. Al via il 72esimo Festival di Sanremo. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 1 febbraio 2022) Dodici Artisti in gara, il ritorno dei Maneskin, la dance dei Meduza, la sorpresa Matteo Berrettini e naturalmente Fiorello. Al via il 72esimodi

Advertising

CremoniniCesare : Sarò ospite del Festival di Sanremo nella serata di giovedì 3 febbraio. ?????? Sono molto felice di condividere il pal… - IlContiAndrea : Radio Kiss Kiss presenta “Il Festival del Festival” condotto da Pippo Pelo con Gigi e Ross e l’inviata speciale Giu… - tvsorrisi : Non per mettervi ansia, ma mancano circa 33 mila secondi all'inizio del Festival di Sanremo #Sanremo2022 - ScikingFS : RT @vfeltri: Il festival di Sanremo è più noioso della elezione del presidente della Repubblica e pernicioso quanto il COVID - simonaf04 : RT @T0B3GINAGAIN: GIANNI GRAZIE A QUEL CHE HAI FATTO PER SANREMO E PER QUESTO FESTIVAL #Sanremo2022 -