Festival di Sanremo, Gianni Morandi: "Apri tutte le porte". Svelato il significato (Di martedì 1 febbraio 2022) Un recordman che non accetta di restare in ombra, uno dei migliori interpreti della musica italiana che ha deciso di concorrere, ancora una volta, al Festival di Sanremo. Stiamo parlando di Gianni Morandi, protagonista alla 72° edizione della kermesse con "Apri tutte le porte", un brano prodotto da Mousse T e scritto per lui da Jovanotti. Il connubio tra i due artisti, che in passato ha portato alla pubblicazione de "L'allegria" è forse la trama centrale per raccontare la rinnovata presenza dell'artista emiliano al Festival. Un brano che fa avanti e indietro nella discografia del cantante bolognese, tra il passato della musica leggera e un pop contemporaneo scritto su misura per lui da Jovanotti. Ha rischiato pochi giorni fa l'eliminazione ...

