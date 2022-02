Festival di Sanremo 2022, prima puntata domani in tv: orario, streaming, anticipazioni (Di martedì 1 febbraio 2022) Giù il sipario all’Ariston con la coppia Amadeus-Fiorello pronta ad accompagnarvi in questa nuova edizione del Festival di Sanremo dopo il grande successo dello scorso anno. Si parte martedì 1 febbraio con la prima puntata a partire dalle 20.30. Ogni puntata sarà trasmessa in esclusiva in chiaro su Rai Uno e in streaming su Rai Play. Ospiti i Måneskin e i Meduza e per questa serata Amadeus sarà affiancato da Ornella Muti. La scaletta della serata d’esordio prevede l’esibizione della prima metà dei 25 brani in gara (12) SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) Giù il sipario all’Ariston con la coppia Amadeus-Fiorello pronta ad accompagnarvi in questa nuova edizione deldidopo il grande successo dello scorso anno. Si parte martedì 1 febbraio con laa partire dalle 20.30. Ognisarà trasmessa in esclusiva in chiaro su Rai Uno e insu Rai Play. Ospiti i Måneskin e i Meduza e per questa serata Amadeus sarà affiancato da Ornella Muti. La scaletta della serata d’esordio prevede l’esibizione dellametà dei 25 brani in gara (12) SportFace.

Advertising

CremoniniCesare : Sarò ospite del Festival di Sanremo nella serata di giovedì 3 febbraio. ?????? Sono molto felice di condividere il pal… - tvsorrisi : Non per mettervi ansia, ma mancano circa 33 mila secondi all'inizio del Festival di Sanremo #Sanremo2022 - fanpage : A Fanpage parla @GiuliaSalemi93 Lo scorso anno appena uscita dal #gfvip lo commentava sul divano insieme al suo Pi… - bestemmiedigigi : a causa di sanremo mi sta simpatico anche amadeus incredibile il potere di questo festival - shesontheloose7 : a michele bravi non gliene frega un cazzo del festival vuole solo vincere il fanta sanremo #Sanremo2022 -