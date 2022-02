Festival di Sanremo 2022 | Antonella Clerici al posto di Amadeus e la Clerici sui social risponde a tono

Leggi su baritalianews

(Di martedì 1 febbraio 2022) Ildiè uno degli eventi più attesi dell’anno sul quale si lavora per tanti mesi. Tante sono le curiosità legate a questo specialee tante le notizie che soprattutto nei giorni che precedono il suo inizio si diffondono sul web e in televisione. Alcune di queste veritiere altre invece no. Negli ultimi giorni ad esempio si è fatta insistente la voce secondo la qualesia arrivata aper tenersi pronta a sostituirenel caso in cui quest’ultimo risultasse positivo al covid e quindi impossibilitato a condurre l’evento. Ma cosa c’è di vero in tutto questo? Facciamo un po’ di chiarezza.pronta a sostituire ...