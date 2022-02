Ferrari | la nuova vettura si chiamerà F1-75

(Di martedì 1 febbraio 2022) In attesa della presentazione del 17 febbraio, lacon cui la scuderiacorrerà nel campionato del mondo di Formula 1 2022 ha un nome: F1-75, in riferimento al 75esimo anniversario che l’azienda festeggerà quest’anno: la prima uscita su strada della prima, la 125 Sport. “La Formula Uno, con il suo spirito di competizione e innovazione, è sempre stata una parte fondamentale della, guidando lo sviluppo tecnologico delle nostre vetture stradali”, ha commentato il Presidente John Elkann. “Quest’anno, celebriamo il 75° anniversario della nostra primadi serie, onorando questo spirito e nominando la nostradi F1 2022 comeF1-75“. SportFace.

La nuova stagione è alle porte: iniziato il mese di febbraio, cresce l'attesa per l'imminente presentazione delle rivoluzionarie monoposto che si sfideranno in pista nel 2022. L'attesa è spasmodica ...NOME TRIBUTO A poco più di due settimane dalla presentazione ufficiale, che avverrà online il prossimo 17 febbraio, la Ferrari ha svelato il nome della sua nuova monoposto che parteciperà al Mondiale ...