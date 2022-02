Ferrari, la nuova monoposto per il 2022 si chiamerà F1 - 75 (Di martedì 1 febbraio 2022) La nuova rossa ha un nome. La scuderia di Maranello ha infatti comunicato la denominazione della monoposto che disputerà il campionato di Formula 1 del 2022. La Ferrari che sarà affidata a Carlos ... Leggi su gazzetta (Di martedì 1 febbraio 2022) Larossa ha un nome. La scuderia di Maranello ha infatti comunicato la denominazione dellache disputerà il campionato di Formula 1 del. Lache sarà affidata a Carlos ...

Advertising

Carlossainz55 : Vuelta al ruedo!! Gracias a todos los tifosi por vuestro apoyo. Vamos a por la temporada!! Forza Ferrari!! ?????? Si… - Curci_Andrea : Cosa ne pensi del nome della nuova Ferrari @cartolaina2? - Bertolca10 : Scelto il nome della nuova Ferrari che scenderà in pista in questa stagione: sarà la F1-75 e celebra la prima auto… - ilcirotano : Ferrari, la nuova monoposto per il 2022 si chiamerà SF-75 - - SignorAldo : RT @LauraLuthien86: Sinceramente? Il nome della nuova Ferrari non mi piace. Preferivo un classico F2022. #F175 #essereFerrari #F1 -