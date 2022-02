Fedez | morta la zia per Covid | ma chi era e quanti anni aveva? Lo sfogo del marito di Chiara Ferragni

(Di martedì 1 febbraio 2022) Grave lutto per; ildiha detto addio a una sua amata zia, malata da tempo, ma positiva al. Cosa è successo? Leggi anche: Valeria Marini, l’ex Vittorio Cecchi Gori ricoverato in ospedale, c’entra il: ecco come sta adessola zia di: cosa c’entra il? La...

Advertising

VanityFairIt : Il rapper la ricorda su Instagram con grande commozione: «Ciao guerriera» - ShuShuHC : RT @aughgrandecapo: “Covid, morta la zia di @Fedez” (titolo articolo). “La zia di @Fedez e’ morta di Covid” (sottotitolo). “Hai affrontato… - aughgrandecapo : @darren35048783 @Fedez Non intendevo focalizzarmi su @Fedez. Cio’ che mi lascia esterefatto e’ la LAMPANTE DISTORSI… - statodelsud : Covid, è morta la zia di Fedez: l’annuncio del cantante su Instagram - Pino__Merola : Covid, è morta la zia di Fedez: l’annuncio del cantante su Instagram -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez morta

... un ultimo saluto che il cantante milanese ha voluto dedicare alla parente scomparsa, parole che lasciano intuire la lunga e dura battaglia combattuta dalla zia dila zia di: l'...Attraverso i socialha condiviso con i fan la notizia del tragico lutto da cui è stato colpito nelle scorse ore: la zia del rapper è scomparsa a causa di Covid - 19.: èla zia Un tragico lutto ha colpito in queste oree la sua famiglia: la zia del rapper, da tempo gravemente malata e da alcune settimane positiva al Coronavirus, è scomparsa. Sui ...Grave lutto nella vita di Fedez. Lo ha comunicato lui stesso con due stories di Instagram ricordando la zia appena scomparsa per colpa del Covid-19 (che proprio nelle settimane scorse aveva contratto ...Fedez ha scritto delle parole commoventi per la zia che lo ha cresciuto come il figlio che non ha mai avuto: 'Mi hai cresciuto durante ...