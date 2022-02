Federica Brignone: “Contraria al vaccino, ma Olimpiadi troppo importanti. Rapporto cambiato con Goggia? Non è vero” (Di martedì 1 febbraio 2022) Federica Brignone ha vinto il superG di Garmisch due giorni fa e ha compiuto un passo importante verso la conquista della Coppa del Mondo di specialità. La valdostana, capace di imporsi in ben 19 gare in carriera (italiana più vincente di tutti i tempi nel massimo circuito internazionale itinerante), ha ora puntato il mirino sulle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, in programma dal 2 al 20 febbraio: l’obiettivo è quello di salire sul podio a cinque cerchi, magari provando a migliorare la medaglia di bronzo messa al collo in gigante quattro anni fa a PyeongChang. L’azzurra si è soffermata sull’assenza di pubblico a Pechino a causa dell’emergenza sanitaria e poi ha espresso il proprio parere sul vaccino in un’intervista concessa al Corriere della Sera: “Sono vaccinata, anche se non sono favorevole. Le ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022)ha vinto il superG di Garmisch due giorni fa e ha compiuto un passo importante verso la conquista della Coppa del Mondo di specialità. La valdostana, capace di imporsi in ben 19 gare in carriera (italiana più vincente di tutti i tempi nel massimo circuito internazionale itinerante), ha ora puntato il mirino sulleInvernali di Pechino 2022, in programma dal 2 al 20 febbraio: l’obiettivo è quello di salire sul podio a cinque cerchi, magari provando a migliorare la medaglia di bronzo messa al collo in gigante quattro anni fa a PyeongChang. L’azzurra si è soffermata sull’assenza di pubblico a Pechino a causa dell’emergenza sanitaria e poi ha espresso il proprio parere sulin un’intervista concessa al Corriere della Sera: “Sono vaccinata, anche se non sono favorevole. Le ...

