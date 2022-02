Fabian nel mirino dei top club europei, il Napoli ha già rifiutato 40 milioni del Newcastle (Di martedì 1 febbraio 2022) In estate sarà asta per Fabian Ruiz, scrive il Corriere dello Sport. Sullo spagnolo del Napoli c’è mezza Premier e anche parte della Liga. Il Napoli ha già rifiutato l’offerta del Newcastle: 40 milioni non bastano per portargli via il centrocampista. “Quando finirà questa stagione, e ormai manca meno di niente, Fabian Ruiz avrà ancora un anno di contratto e troverà una folla a brandire la Union Jack: l’Arsenal ha lanciato messaggi subliminali, il Newcastle è andato dritto al cuore della discussione, nella penombra ci starebbero anche i due Manchester e il Liverpool e intorno al Napoli, va da sé, si scatenerà la ressa, aspettando che s’aggiungano (eventualmente) Real Madrid e Barcellona”. L’idea del Napoli è di trattare ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 febbraio 2022) In estate sarà asta perRuiz, scrive il Corriere dello Sport. Sullo spagnolo delc’è mezza Premier e anche parte della Liga. Ilha giàl’offerta del: 40non bastano per portargli via il centrocampista. “Quando finirà questa stagione, e ormai manca meno di niente,Ruiz avrà ancora un anno di contratto e troverà una folla a brandire la Union Jack: l’Arsenal ha lanciato messaggi subliminali, ilè andato dritto al cuore della discussione, nella penombra ci starebbero anche i due Manchester e il Liverpool e intorno al, va da sé, si scatenerà la ressa, aspettando che s’aggiungano (eventualmente) Real Madrid e Barcellona”. L’idea delè di trattare ...

