F1, la Ferrari svela il nome della vettura 2022: si chiama F1-75, si festeggia l’anniversario del Cavallino (Di martedì 1 febbraio 2022) La Ferrari ha comunicato il nome della monoposto con cui affronterà il Mondiale F1 2022. La vettura è stata denominata F1-75. Il motivo di questa sigla è presto detto: la Scuderia di Maranello festeggia il 75mo anniversario della fondazione, avvenuta nel 1947 (il 12 marzo di quell’anno Enzo Ferrari accese il motore della 125S). Un vero e proprio tributo a una realtà che ha reso grande la Formula Uno. Si è pensato a una sigla celebrativa proprio come nel 2020, quando la SF1000 festeggiò i 1000 Gran Premi nel corso dell’annata agonistica. Ricordiamo che la F1-75, 69ma vettura realizzata a Maranello per disputare il campionato iridato della massima categoria automobilistica, sarà presentata ufficialmente ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022) Laha comunicato ilmonoposto con cui affronterà il Mondiale F1. Laè stata denominata F1-75. Il motivo di questa sigla è presto detto: la Scuderia di Maranelloil 75mo anniversariofondazione, avvenuta nel 1947 (il 12 marzo di quell’anno Enzoaccese il motore125S). Un vero e proprio tributo a una realtà che ha reso grande la Formula Uno. Si è pensato a una sigla celebrativa proprio come nel 2020, quando la SF1000 festeggiò i 1000 Gran Premi nel corso dell’annata agonistica. Ricordiamo che la F1-75, 69marealizzata a Maranello per disputare il campionato iridatomassima categoria automobilistica, sarà presentata ufficialmente ...

Advertising

MaraJbRomano : ? BREAKING NEWS? ??Scuderia #Ferrari svela il nome della nuova vettura 2022 ? Scopri qui A cura di @MaraJbRomano - AlessandroSala1 : RT @SalaStampRacing: Ferrari svela il nome della nuova monoposto 2022. F1-75 #F1 - SalaStampRacing : Ferrari svela il nome della nuova monoposto 2022. F1-75 #F1 - gponedotcom : VIDEO - Stamattina saranno tolti i veli alle moto dei nuovi piloti per la stagione in Moto2 e MotoE. Matteo Ferrari… - f1world_it : AlphaTauri, svela la monoposto 2022 a San Valentino: ALPHATAURI HA DATO APPUNTAMENTO AGLI APPASSIONATI PER IL GIORN… -