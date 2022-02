Extinction Rebellion lancia vernice sulla sede del Ministero della Transizione ecologica | “Inviate 26mila mail sul clima | zero risposte”

(Di martedì 1 febbraio 2022) Un gruppo di 14 attivisti disi sono introdotti in mattinata nelladela Roma e hanno imbrattato con bombolette dila facciata esterna, l’ingresso, locali e porte fino al secondo piano. I manifestanti si sono mossi indisturbati. Non risultano scontri, feriti o arrestati. “L’azione è stata portata avanti da cittadine e cittadini preoccupati/e per l’inazionepolitica partitica, e deldeputato, nei confronti del collasso ecologico etico”, si legge in una nota di. “In 26.000ale ai suoi ...

Le ragioni del blitz A spiegare le motivazioni del blitz gli stessi attivisti di ''Ultima Generazione - Assemblea Cittadina Ora!': 'L'azione è stata portata avanti da cittadine e ...Tra le varie scritte appare un logo che è quello di, un movimento ambientalista nato nel Regno Unito e diventato internazionale. Sul loro sito si legge che "Il movimento chiama ...The Black Lives Matter movement, the school climate strikes, Extinction Rebellion, the rank and file NHS pay protests in 2020 all broke through the sense of inaction. The tearing down of slaver ...Un gruppo di 14 attivisti di Extinction Rebellion si sono introdotti stamani nella sede del Ministero della Transizione ecologica a Roma e hanno imbrattato con bombolette di vernice la facciata ...