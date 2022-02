Eutanasia – PV&F | Assurdo | decreti attuativi prima della legge

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 febbraio 2022). Pro Vita & Famiglia: «che ci sianoancora. Così si affossano le cure palliative» – «Un paradosso che rischia di condannare a morte chi soffre. E’ quello che avviene in Italia dove i Tribunali possono procedere come se ci fossero lae isul suicidio medicalmente assistito, nonostante non ci sia nemmeno la, la quale è ancora in discussione alla Camera. Tutto questo èe rischia di far piombare l’Italia in una deriva eutanasica, per di più drogando il dibattito politico e il ruolo legislativo del Parlamento», è il commento di Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia. «Con ...