Europa-Ucraina, Dombrovskis al primo ministro ucraino: "Siamo uniti nel sostenervi" (Di martedì 1 febbraio 2022) "L'Unione europea è unita nel sostenere l'Ucraina, politicamente ed economicamente, e continueremo a rafforzare la nostra stretta collaborazione". E' quanto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ha riaffermato con forza, ieri a Kiev, durante una conferenza stampa con il primo ministro ucraino Denys Shmyhal.La missione di Dombrovskis era chiaramente quella di rassicurare l'Ucraina sull'appoggio europeo e americano nel quadro della situazione di tensione creatasi con il minaccioso concentramento russo di truppe e mezzi militari presso le sue frontiere. "È importante - ha detto - che gli Stati uniti, la Nato e tutti gli Stati membri dell'Ue continuino a collaborare strettamente, sostenendo l'Ucraina in ...

