Espandendo gli spazi per le live arts nella fonderia di ricerca targata Xing

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Disarticolare il linguaggio per riappropriarsene con spirito ironico e iconoclasta, sconfinare innon preordinati allo scopo, scegliere la commistione e l’improbabilità. Le s-ragioni dell’avanguardia sono ancora propulsive per il gruppo bolognesee le ultime due uscite, il quadernoWeek X e il disco Postfantamusicologia di Giampiero Cane e Daniela Cattivelli dimostrano la non sclerotizzazione di questa realtà, lo spirito vitale e affermativo della proposta dopo venti e più anni di attività. «Dopo nove edizioni della Settimana … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

blaccckout : Danno la colpa alla Russia, facendo credere che il cattivone Putin vuole iniziare una guerra quando la realtà è ben… - AlexGaro89 : @CantinoCorrado @Giuseppe_Di_Meo @LiaQuartapelle @HuffPostItalia Gli Usa vogliono il controllo e il dominio su tutt… - Sntgvn : @carmelodipaola L’Afghanistan non aveva più alcun interesse strategico per gli USA mentre l’Ucraina ce l’ha. Sono a… -

Ultime Notizie dalla rete : Espandendo gli

Today.it

...anche nella nostra regione. E' il 'compito' che il Consiglio regionale ha affidato al presidente della Regione Donato Toma e all'assessore regionale Nicola Cavaliere per evitare che......anche nella nostra regione. E' il 'compito' che il Consiglio regionale ha affidato al presidente della Regione Donato Toma e all'assessore regionale Nicola Cavaliere per evitare che...Espandendo le aree protette connettendo quelle che già fanno ... riunione introduttiva per lanciare il processo e chiarire quali impegni ci si aspetta che gli Stati membri presentino e per discutere ...Approvato l'ordine del giorno presentato dal consigliere regionale M5S Angelo Primiani: "Il settore va aiutato con sostegni concreti" ...