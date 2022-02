Elisabetta Belloni: “Luigi Di Maio è sempre leale, fra noi amicizia solida”. Così la Direttrice del DIS mette fine alle polemiche sul Ministro degli Esteri (Di martedì 1 febbraio 2022) Con una semplice e breve dichiarazione al termine di un pranzo amichevole, la capa del DIS Elisabetta Belloni ha messo fine alle polemiche nate nei confronti dell’atteggiamento mantenuto all”intenro del Movimento 5 Stelle sulla sua candidatura a Presidente della Repubblica. La Belloni ha infatti dichiarato che con Luigi Di Maio c’è un’amicizia sempre più solida. Elisabetta Belloni: “Lui Di Maio persone leale” “Luigi Di Maio è sempre leale”, ha dichiarato Elisabetta Belloni al termine di un pranzo con il Ministro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 1 febbraio 2022) Con una semplice e breve dichiarazione al termine di un pranzo amichevole, la capa del DISha messonate nei confronti dell’atteggiamento mantenuto all”intenro del Movimento 5 Stelle sulla sua candidatura a Presidente della Repubblica. Laha infatti dichiarato che conDic’è un’più: “Lui Dipersone” “Di”, ha dichiaratoal termine di un pranzo con il...

