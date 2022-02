“Elegante come lei…”. La nuova casa di Anna Tatangelo è un inno alla modernità e al lusso (Di martedì 1 febbraio 2022) La sua storia con Gigi D’Alessio è stata una delle più paparazzate e seguite. Poi qualcosa si è rotto e, dai ‘cocci’ di un rapporto durato 15 anni recentemente si è saputo qualcosa di più. È stata proprio Anna Tatangelo a rivelare cosa ha passato con la separazione dal famoso cantautore. “Ovvio che non solo ho dovuto affrontare una separazione e un trasloco – ha raccontato tempo fa a Intimità – ma mi sono dovuta ricostruire. Per fortuna quando riesci a stare bene con te stessa, poi puoi affrontare il mondo”. “Fino a poco fa – ha quindi aggiunto Anna – mi mancava un po’ di serenità”. Poi… poi è arrivato lui, Livio Cori con il quale la Tatangelo sembra aver ritrovato l’amore. Non è un caso se proprio nelle ultime ore si stia insistentemente parlando di un possibile matrimonio tra i due. Il desiderio di dare un ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) La sua storia con Gigi D’Alessio è stata una delle più paparazzate e seguite. Poi qualcosa si è rotto e, dai ‘cocci’ di un rapporto durato 15 anni recentemente si è saputo qualcosa di più. È stata proprioa rivelare cosa ha passato con la separazione dal famoso cantautore. “Ovvio che non solo ho dovuto affrontare una separazione e un trasloco – ha raccontato tempo fa a Intimità – ma mi sono dovuta ricostruire. Per fortuna quando riesci a stare bene con te stessa, poi puoi affrontare il mondo”. “Fino a poco fa – ha quindi aggiunto– mi mancava un po’ di serenità”. Poi… poi è arrivato lui, Livio Cori con il quale lasembra aver ritrovato l’amore. Non è un caso se proprio nelle ultime ore si stia insistentemente parlando di un possibile matrimonio tra i due. Il desiderio di dare un ...

Ultime Notizie dalla rete : Elegante come Poste Italiane, emesso francobollo con la Cattedrale di Santa Maria Assunta di Cosenza ...A perenne memoria dell'accaduto Filippo III fece erigere nel transetto della cattedrale un elegante ... e sostenuto in un viaggio spirituale che lo conduce a rivedere se stesso come vera abitazione di ...

Un pc per tutto in un piccolo spazio con questo Mini PC ... caratteristiche tecniche Il computer offre uno chassis completamente in metallo piuttosto elegante ... Il processore consente di gestire in maniera veloce e fluida il sistema così come il pacchetto ...

Elisabetta Gregoraci, l’eleganza che incanta: il suo blazer blu è un must Altranotizia C5 Aircross è ordinabile in Italia: le caratteristiche del nuovo SUV Citroën con l'obiettivo di creare un'atmosfera più elegante e qualitativa. L'ambiente di serie presenta comunque nuove impunture a vista di colore blu, come in tutti gli ambienti interni, per armonizzarsi ...

Skoda svela la nuova coupé Unisce perfettamente emozione ed efficienza, offrendo i caratteristici spazi generosi di Skoda, anche in una carrozzeria così elegante ... ed è formato, come abbiamo detto, da un vetro ...

