El Salvador: Presidente afferma che l'aumento di BTC è inevitabile (Di martedì 1 febbraio 2022) Nayib Bukele crede che il prezzo di Bitcoin aumenterà presto Il ministro delle Finanze di El Salvador ha risposto alle richieste del FMI di abbandonare il Bitcoin come valuta legale Il Presidente di El Salvador Nayib Bukele ha espresso ancora una volta pubblicamente il suo punto di vista rialzista su Bitcoin, prevedendo che è "solo una questione di tempo", la criptovaluta potrebbe vedere enormi guadagni di prezzo. C'è poca voglia di alimentare il trend rialzista dei prezzi di Bitcoin Ieri, Bukele ha ipotizzato che la fornitura massima di Bitcoin di 21 milioni di coin potrebbe non essere adeguata a soddisfare la domanda con l'aumento dell'adozione. Prevede chel'aumentata adozione e la scarsità di Bitcoin sarebbero un catalizzatore per la prevista ripresa. "Ci sono più di 50 milioni di milionari nel mondo. Immagina quando ognuno di ...

