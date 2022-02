Edicola Quirinale | il governo riparte nel Big Bang dei partiti

Leggi su agi

(Di martedì 1 febbraio 2022) AGI - Il Consiglio dei ministri si rimette al lavoro ma dietro la facciata di un ritorno alla concreta routine dell'impegno sul fronte della pandemia e del Pnrr le conseguenze politiche della rielezione di Mattarella dentro ie le coalizioni sono tutt'altro che digerite. Sui giornali scivolano però sottotraccia perché, con pochissime eccezioni, i titoli di prima pagina sono tutti per Draghi. Qualche esempio per sentire in che chiave s'intonano le cronache dal Cdm. “E' tornato Draghi” (‘Repubblica'), “Recovery, la svolta di Draghi” (‘La Stampa'), “Ue, Draghi spinge i ministri” (‘Corriere della sera'). Il ‘Sole 24 ore' registra che “sui mercati si sente l'effetto” con lo spread che cala a 135 punti, e parla di “un nuovo inizio” per il. Barbara Flammeri descrive un Cdm “dellanza” con un ...