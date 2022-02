Eco-Sisma Bonus Tour, centinaia di aziende collegate al webinar di Intesa Sanpaolo (Di martedì 1 febbraio 2022) Bergamo. Si è tenuta martedì 1° febbraio la prima tappa del programma Eco-Sisma Bonus Tour di Intesa Sanpaolo in collaborazione con Deloitte e dedicata alle pmi dell’area di Bergamo, Como, Lecco, Sondrio e Varese che hanno approfondito le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 nell’ambito dei Bonus edilizi legati al Sistema Casa. Il webinar ha visto la partecipazione per Intesa Sanpaolo di Alfonso Tentori, direttore commerciale imprese della Direzione Lombardia Nord e un intervento di Antonio Piciocchi, Senior Partner di Deloitte Tax e leader dei servizi Eco-Sisma Bonus di Deloitte in Italia, i quali hanno illustrato il mercato dell’edilizia di riferimento e i vantaggi provenienti dalle ... Leggi su bergamonews (Di martedì 1 febbraio 2022) Bergamo. Si è tenuta martedì 1° febbraio la prima tappa del programma Eco-diin collaborazione con Deloitte e dedicata alle pmi dell’area di Bergamo, Como, Lecco, Sondrio e Varese che hanno approfondito le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 nell’ambito deiedilizi legati al Sistema Casa. Ilha visto la partecipazione perdi Alfonso Tentori, direttore commerciale imprese della Direzione Lombardia Nord e un intervento di Antonio Piciocchi, Senior Partner di Deloitte Tax e leader dei servizi Eco-di Deloitte in Italia, i quali hanno illustrato il mercato dell’edilizia di riferimento e i vantaggi provenienti dalle ...

