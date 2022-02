Ecco la cartolina della Liguria che andrà in onda durante Sanremo, c’è la Canalis come protagonista (Di martedì 1 febbraio 2022) GENOVA – È stata presentata oggi la cartolina di Regione Liguria che andrà in onda nelle serate del Festival di Sanremo, in programma da questa sera, martedì 1° febbraio, fino a sabato 5. La cartolina, lanciata nelle serate in diretta di Sanremo per essere vista da milioni di persone, farà da apripista alle campagne primavera/estate e autunno/inverno 2022. protagonista di tutte queste produzioni è Elisabetta Canalis, che racconta il suo amore per la Liguria, una regione talmente ricca di esperienze per cui ognuno di noi possa trovare “lamiaLiguria”. La cartolina di Sanremo racconta una regione dove il divertimento (una notte che finisce con un tuffo a Boccadasse) si ... Leggi su lopinionista (Di martedì 1 febbraio 2022) GENOVA – È stata presentata oggi ladi Regionecheinnelle serate del Festival di, in programma da questa sera, martedì 1° febbraio, fino a sabato 5. La, lanciata nelle serate in diretta diper essere vista da milioni di persone, farà da apripista alle campagne primavera/estate e autunno/inverno 2022.di tutte queste produzioni è Elisabetta, che racconta il suo amore per la, una regione talmente ricca di esperienze per cui ognuno di noi possa trovare “lamia”. Ladiracconta una regione dove il divertimento (una notte che finisce con un tuffo a Boccadasse) si ...

Advertising

Lopinionista : Ecco la cartolina della Liguria che andrà in onda durante Sanremo, c'è Elisabetta Canalis come protagonista… - weabooalexa : ecco qui la cartolina finita ?? - scalasalva : RT @MegaleHellas: Napoli, il pino e il Vesuvio: Ecco come nacque la cartolina più famosa del mondo – Calcio Napoli notizie su - MegaleHellas : Napoli, il pino e il Vesuvio: Ecco come nacque la cartolina più famosa del mondo – Calcio Napoli notizie su… - infoitsport : Napoli, il pino e il Vesuvio: Ecco come nacque la cartolina più famosa del mondo -