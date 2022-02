È stato lanciato il satellite tutto italiano Cosmo-SkyMed (Di martedì 1 febbraio 2022) AGI - Il secondo satellite della costellazione Cosmo-SkyMed, finanziata dall'Agenzia Spaziale Italiana con fondi assegnati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e dal Ministero della Difesa, è stato lanciato dalla base di Cape Canaveral Air Force Station. La costellazione rappresenta un fiore all'occhiello dell'industria spaziale italiana, con Leonardo e le sue joint venture Thales Alenia Space e Telespazio e con il contributo di un numero significativo di piccole e medie imprese. Il lancio del satellite di seconda generazione è arrivato dopo diversi rinvii dovuti anche al maltempo. Il decollo è avvenuto 11 minuti dopo la mezzanotte italiana a bordo del vettore Falcon 9 della società americana SpaceX. Un nuovo importante traguardo per l'Italia che con questo lancio si ... Leggi su agi (Di martedì 1 febbraio 2022) AGI - Il secondodella costellazione, finanziata dall'Agenzia Spaziale Italiana con fondi assegnati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e dal Ministero della Difesa, èdalla base di Cape Canaveral Air Force Station. La costellazione rappresenta un fiore all'occhiello dell'industria spaziale italiana, con Leonardo e le sue joint venture Thales Alenia Space e Telespazio e con il contributo di un numero significativo di piccole e medie imprese. Il lancio deldi seconda generazione è arrivato dopo diversi rinvii dovuti anche al maltempo. Il decollo è avvenuto 11 minuti dopo la mezzanotte italiana a bordo del vettore Falcon 9 della società americana SpaceX. Un nuovo importante traguardo per l'Italia che con questo lancio si ...

