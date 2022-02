E' morto Tito Stagno | raccontò agli italiani lo sbarco sulla Luna

(Di martedì 1 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – E'all'età di 92 anni, storico giornalista della Rai. Nato a Cari il 4 gennaio del 1930, è entrato nella storia della tv italiana per la sua cronaca in diretta delloda parte degli astronauti statunitensi Neil Armstrong e Buzz Aldrin, il 20 luglio 1969.Per 17 anni è stato poi responsabile del settore Sport per Rai Uno. Ha curato la trasmissione “La Domenica Sportiva”, della quale è stato anche conduttore dal 1979 al 1981 e nella stagione 1985-1986.(ITALPRESS).

