È morto Tito Stagno. Lo storico giornalista della Rai aveva 92 anni. Raccontò agli italiani lo sbarco sulla Luna

(Di martedì 1 febbraio 2022) Èall’età di 92Rai. Nato a Cari il 4 gennaio del 1930, è entrato nella storiatv italiana per la sua cronaca in diretta dello(qui per rivedere le fasi cruciali) da parte degli astronauti statunitensi Neil Armstrong e Buzz Aldrin, il 20 luglio 1969. Per 17è stato poi responsabile del settore Sport per Rai Uno. Ha curato la trasmissione “La Domenica Sportiva”,quale è stato anche conduttore dal 1979 al 1981 e nella stagione 1985-1986. “dal linguaggio semplice ed efficace, a lungo volto televisivoRai entrato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' morto all'età di 92 anni Tito Stagno, storico giornalista della Rai. Lo annunciano le testate del servizio pubbl… - Corriere : ?? È morto il giornalista, telecronista sportivo e conduttore televisivo Tito Stagno: aveva 92 anni. Nel 1969, in un… - repubblica : Morto Tito Stagno, raccontò l'allunaggio - girolmau : E' morto il giornalista Tito Stagno, conduttore della storica diretta tv sul primo allunaggio durante la quale ci f… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: E' morto all'età di 92 anni Tito Stagno, storico giornalista della Rai. Lo annunciano le testate del servizio pubblico. I… -

Ultime Notizie dalla rete : morto Tito

ADV ROMA " E'all'età di 92 anniStagno, storico giornalista della Rai. Nato a Cagliari il 4 gennaio del 1930, è entrato nella storia della tv italiana per la sua cronaca in diretta dello sbarco sulla ...ROMA - 'Ha toccato! Ha toccato in questo momento il suolo lunare'. La sera del 20 luglio 1969Stagno raccontò ai telespettatori italiani lo sbarco sulla Luna. E ora che è, a 92 anni, resta una voce, quel timbro, la storia. Il popolarissimo giornalista della Rai ricordava quelle 25 ...È morto all’età di 92 anni Tito Stagno, storico giornalista della Rai. Nato a Cagliari il 4 gennaio del 1930, è entrato nella storia della tv italiana per la sua cronaca in diretta dello sbarco sulla ...Addio Tito, “Mister Moonlight”, come lo aveva felicemente soprannominato il comandante di “Apollo 8” Frank Borman in un bar di Cape Kennedy, tanti anni fa. All’età di 92 anni si è spento Tito Stagno, ...