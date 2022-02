È morto Tito Stagno | il giornalista che raccontò lo sbarco sulla luna

(Di martedì 1 febbraio 2022)lo storicoE’. All’età di novantadue anni si è spento lo storicoe volto televisivo della Rai. Fu lui il protagonista, attraverso una delle telecronache più emozionanti che la storia della televisione e deldelloe dei primi passi dell’uomo sul satellite naturale della terra. Al suo fianco Ruggero Orlando in collegamento da New York., chi era Di origini cagliaritane, la sua poliedrica carriera non comprende certo solo la cronaca di quella notte, incisa, grazie alle immagini, nel ricordo e nella mente di tutti gli italiani e di tutto il mondo. ...

Il mondo del giornalismo e dello spettacolo salutaStagno . Lo storico volto della Rai, che raccontò agli italiani lo sbarco sulla Luna, èall'età di 92 anni . 'Ha toccato! Ha toccato in questo momento il suolo lunare': la storia dell'...Stagno è. Il giornalista che il 20 luglio 1969 raccontò in diretta agli italiani lo sbarco dell'uomo sulla Luna si è spento oggi, martedì 1 febbraio, all'età di 92 anni. Telecronista ...E' morto Tito Stagno , lo storico telecronista della Rai che raccontò agli italiani l'allunaggio. A darne notizia, tra gli altri, ...Lutto nel mondo del giornalismo italiano per la morte di Tito Stagno. Il cronista cagliaritano era passato alla storia del giornalismo per aver raccontato dagli schermi della Rai lo sbarco sulla Luna ...