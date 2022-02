È morto Maurizio Zamparini | l’ex presidente di Palermo e Venezia aveva 80 anni | era stato ricoverato a dicembre

(Di martedì 1 febbraio 2022) È, storico ex patron delCalcio.80subito un’operazione per peritonite nel mese diall’ospedale di Udine, tornado poi a casa: le sue condizioni però si sarebbero aggravate. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

GoalItalia : ??ULTIM'ORA ?? E' morto Maurizio Zamparini ?? - Gazzetta_it : È morto Zamparini, l'ex presidente di Palermo e Venezia - fanpage : È morto #MaurizioZamparini, l’ex presidente del Palermo aveva 80 anni - roberto51107514 : RT @Gazzetta_it: È morto Zamparini, l'ex presidente di Palermo e Venezia - IlFattoNisseno : Calcio. E’ morto Maurizio Zamparini, ex patron di Venezia e Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : morto Maurizio

Zamparini è, all'età di 80 anni, la scorsa notte dopo essere stato ricoverato nella clinica di Cotignola, in provincia di Ravenna, per l'aggravarsi delle condizioni in seguito a una ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Nella notte èZamparini, storico ex presidente del Palermo Lutto nel mondo del calcio. Nella notte, nella clinica di Cotignola, in provincia di Ravenna, è venuto a mancareZamparini; storico ...08:06È morto Maurizio Zamparini 08:06E' morto l'ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini 20:55Il Palermo chiude il mercato cedendo Peretti 20:28Il Palermo chiude il marceto cedendo Perretti ...08:07Piantagione di marijuana fra Monreale San Giuseppe Jato, sequestrati 65 chili di droga 08:07Morto Maurizio Zamparini, l’ex patron del Palermo Calcio: 08:03Mille piante di marijuana sequestrate a ...