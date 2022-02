È morto il giornalista Tito Stagno

(Di martedì 1 febbraio 2022) Nel 1969 commentò in diretta sulla Rai lo sbarco sulla Luna degli astronauti della missione Apollo 11: aveva 92 anni

Tito Stagno ,e storico volto della Rai: aveva 92 anni. A lui sono legati alcuni dei momenti più indimenticabili della storia del nostro Paese ma non solo: il più celebre è quello ...E'all'età di 92 anni Tito Stagno, storicodella Rai. Lo annunciano le testate del servizio pubblico. Il suo nome resta legato per sempre alla sera del 20 luglio 1969, quando raccontò ...Si è spento all’età di 92 anni Tito Stagno, storico giornalista Rai e telecronista dell’allunaggio. Indimenticabile il suo annuncio della sera del 20 luglio 1969 quando annunciò ai telespettatori: “Ha ...E' morto all'età di 92 anni Tito Stagno, storico giornalista della Rai.l suo nome resta legato per sempre alla sera del 20 luglio 1969, quando raccontò ai telespettatori lo sbarco sulla Luna. 'Ha ...