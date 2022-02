“È da ufficio inchiesta” Juventus nei guai: ecco cosa rischia (Di martedì 1 febbraio 2022) La Juventus nei guai per un vecchio trasferimento di mercato; andiamo a vedere di chi si tratta e cosa rischia il club bianconero. Un trasferimento di mercato, avvenuto lo scorso gennaio, che può mettere nei guai la Juventus. Scopriamo chi è il giocatore “incriminato” Getty ImagesLa Juventus, sono due sessioni invernali, dove mette a segno colpi di mercato decisamente importanti. In questa stagione è arrivato Vlahovic mentre lo scorso gennaio è stato acquistato, per ventitré milioni, Rovella. Ainett Stephens, il bikini è invisibile: la posizione osé mostra ciò che non si dovrebbe Il giocatore, attualmente in prestito al Genoa, è considerato il futuro del centrocampo bianconero e Allegri vuole puntarci a partire dal prossimo anno. Intorno al classe 2001, però, è venuta ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 1 febbraio 2022) Laneiper un vecchio trasferimento di mercato; andiamo a vedere di chi si tratta eil club bianconero. Un trasferimento di mercato, avvenuto lo scorso gennaio, che può mettere neila. Scopriamo chi è il giocatore “incriminato” Getty ImagesLa, sono due sessioni invernali, dove mette a segno colpi di mercato decisamente importanti. In questa stagione è arrivato Vlahovic mentre lo scorso gennaio è stato acquistato, per ventitré milioni, Rovella. Ainett Stephens, il bikini è invisibile: la posizione osé mostra ciò che non si dovrebbe Il giocatore, attualmente in prestito al Genoa, è considerato il futuro del centrocampo bianconero e Allegri vuole puntarci a partire dal prossimo anno. Intorno al classe 2001, però, è venuta ...

Advertising

Juliano34gmail1 : Come si fa a giocare un campionato alla pari quando due giocatore della Juventus vanno al Tottenham per 70 milioni… - Risto_68 : @pisto_gol Rovella è da ufficio inchiesta... ma tanto hanno già affossato tutto - FreierLiberta : @NickCecca Da ufficio inchiesta - devastant : @battitomilan7 Servono anche delle conduzioni arbitrali no da ufficio inchiesta - pietro_pitzeri : @ArturoB23022138 Ok d'accordo col tuo discorso, ma anche 1000 euro per 4 piatti d'asctice è un po' di birra è da ufficio inchiesta ?????????? -