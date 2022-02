Dybala ricorda Zamparini: «Con la tua famiglia mi hai accolto come se fosse casa mia» (Di martedì 1 febbraio 2022) Tanti, tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati per la scomparsa dell’ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini, e tra questi non poteva mancare quello di Paulo Dybala che, proprio in rosanero ha cominciato la sua carriera in A.Toccante e commosso il saluto del calciatore della Juventus all’uomo che per primo aveva creduto in lui su Instagram «Sei stato il primo a credere in me, sono arrivato in Italia che ero un bambino e con la tua famiglia mi hai accolto come se fosse casa mia. Presidente, mi hai aperto le porte di una città bellissima dove ho conosciuto tanta gente bella e dove ho avuto tanti e grandi amici. Mi hai dato la possibilità di continuare la mia carriera dove ho voluto, sempre con il massimo rispetto e sempre pensando al mio bene. Per questo e per ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 febbraio 2022) Tanti, tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati per la scomparsa dell’ex presidente del Palermo Maurizio, e tra questi non poteva mancare quello di Pauloche, proprio in rosanero ha cominciato la sua carriera in A.Toccante e commosso il saluto del calciatore della Juventus all’uomo che per primo aveva creduto in lui su Instagram «Sei stato il primo a credere in me, sono arrivato in Italia che ero un bambino e con la tuami haisemia. Presidente, mi hai aperto le porte di una città bellissima dove ho conosciuto tanta gente bella e dove ho avuto tanti e grandi amici. Mi hai dato la possibilità di continuare la mia carriera dove ho voluto, sempre con il massimo rispetto e sempre pensando al mio bene. Per questo e per ...

