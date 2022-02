Draghi sente Putin, impegno comune per risolvere la crisi con l’Ucraina. Il presidente russo: “Se entra nella Nato si rischia la guerra” (Di martedì 1 febbraio 2022) Al centro del colloquio telefonico anche la ricostruzione di un clima di fiducia. «Macron venga presto a Mosca». Domani colloquio tra Boris Johnson e il numero uno del Cremlino Leggi su lastampa (Di martedì 1 febbraio 2022) Al centro del colloquio telefonico anche la ricostruzione di un clima di fiducia. «Macron venga presto a Mosca». Domani colloquio tra Boris Johnson e il numero uno del Cremlino

Advertising

repubblica : Ucraina, Draghi sente Putin: 'Impegno per una de-escalation'. Il presidente del Consiglio chiede una 'soluzione sos… - Corriere : Crisi Ucraina, Draghi sente Putin: «Impegno comune per una soluzione durevole della crisi» - petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - gaiettin : @marcodimaio Sì sì, Putin sente proprio Draghi. - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Orban a #Putin: «C’è bisogno di colloqui e di negoziati per una soluzione pol… -